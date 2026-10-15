В Чехии подорвали самое высокое сооружение в стране

Самое высокое сооружение в Чехии – радиопередатчик высотой 355 метров в Либлице в регионе Чешский Брод – рухнуло на землю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает iDNES.cz.

Чешская радиокомпания использовала для сноса более четырех килограммов "Семтекса". Снос сопровождался мощным взрывом. Две башни стояли на этом месте на протяжении полувека.

фото CTK

Мачты упали на землю в 11:15 утра, повалившись в сторону Колина. С самого утра территорию вокруг передатчика заполонили сотни любопытных зрителей, а на соседнем болотистом поле стояли десятки автомобилей.

После того как мачты упали, большинство зрителей стояли, словно вкопанные, а у некоторых на глазах стояли слезы. "Мы потеряли наш маяк и символ родного края", – сошлись во мнении местные жители.

После сноса передающих башен в Либлице теле– и радиопередающая башня в Крашове стала самым высоким сооружением в Чехии. Она была введена в эксплуатацию в 1960 году и расположена между селами Безверов и Крашов в Пльзенском крае. В августе 1968 года советская оккупационная армия серьезно повредила её с помощью взрывчатки и огнестрельного оружия; через несколько лет её заменили на новую мачту высотой 347,5 метра.

Дальнейший демонтаж стальной конструкции будет проходить в течение следующих 20 дней.

Когда-то это сооружение было самым мощным радиопередатчиком в Центральной Европе.

После объявления о том, что сооружение взорвут на этой неделе, ежедневно вокруг места события собирались любопытные зрители и энтузиасты, чтобы сделать последнюю фотографию. В начале недели движение транспорта даже остановилось из-за большого количества заинтересованных.

Один из энтузиастов в последнюю минуту пытался убедить Министерство культуры отложить снос. По его мнению, это не просто две высокие стальные конструкции, а выдающийся образец чехословацкой инженерной мысли и важная часть истории чешского радиовещания.

В начале этой недели технические специалисты Чешской радиокоммуникационной службы отключили передатчики, а затем демонтировали осветительные приборы. Это было сделано, чтобы предотвратить разбивание стекла осветительных приборов во время взрыва и последующего обрушения конструкции, а также чтобы избежать загрязнения прилегающей территории осколками.

Передатчик "Либлице Б" был введён в эксплуатацию в декабре 1976 года. Чешское радио прекратило вещание на средних волнах с этого передатчика в конце 2021 года. С октября 2023 года до конца марта 2025 года передатчик использовала радиостанция Country Radio, после чего он остался без эфирного использования.

Напомним, в этом году известная скальная формация на побережье Италии, известная как "Арка влюбленных", обрушилась в день святого Валентина после нескольких дней непогоды.

А в прошлом году в Испании бурная из-за непогоды река разрушила старинный мост.