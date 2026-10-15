В Молдове заявили о нарушении воздушного пространства дроном

В ночь на четверг, 15 октября, во время российского обстрела Украины неизвестный беспилотник снова нарушил воздушное пространство Молдовы.

Об этом Министерство обороны Молдовы сообщило в Facebook, пишет "Европейская правда".

В Минобороны Молдовы сообщили, что в связи с масштабными атаками РФ на украинские регионы Служба воздушных операций Национальной армии зафиксировала несанкционированный полет в воздушном пространстве страны в 01:43.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат пролетел через воздушное пространство Молдовы со стороны села Граденицы Одесской области в направлении села Пуркар в Штефан-Водском районе Молдовы.

В 01:51 он покинул воздушное пространство Молдовы в направлении Старокозачьего Одесской области.

Напомним, утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Хырбовэц, что в Анений-Нойском районе, и взорвался.

По данным генеральной инспекции полиции, беспилотник взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи.

В тот же день ещё один беспилотник пролетел над Молдовой; власти закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны.

А министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник был реактивным.