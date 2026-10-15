У Польщі хочуть збільшити суму коштів, які іноземці повинні мати з собою при в'їзді

Польське Міністерство внутрішніх справ та адміністрації має намір збільшити суми, які повинні мати при собі іноземці, що прибувають до Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Проєкт постанови опубліковано на сайті Урядового центру законодавчої діяльності.

Згідно з проєктом, особа, яка планує перебувати в Польщі не більше чотирьох днів, повинна мати щонайменше 1000 злотих для покриття витрат на проживання. Наразі необхідний мінімум становить 300 злотих.

У разі тривалішого перебування необхідна сума зросте з 75 злотих до 300 злотих за кожен день. Кошти можна буде підтвердити також в еквіваленті в іноземній валюті.

Окремі правила стосуються, зокрема, учасників туристичних поїздок, молодіжних таборів та спортивних змагань. Нижчі вимоги також поширюватимуться на осіб, які мають оплачене перебування, приїжджають до лікувально-санаторного закладу або беруть участь у програмі літньої роботи, якщо це не є основною метою їхнього візиту.

Для цієї групи мінімальна ставка становитиме 130 злотих за кожен день перебування, але не менше ніж 650 злотих загалом. Досі іноземці мали підтвердити наявність 20 злотих на день, при мінімумі 100 злотих.

Міністерство наголошує, що підвищена сума має забезпечити кошти на витрати, які не покриваються попередньо оплаченим проживанням, харчуванням чи іншою формою забезпечення перебування.

Зміна також стосуватиметься осіб, які приїжджають до Польщі на навчання, стажування, тренінги, наукові дослідження або розробки. На перші два місяці запланованого перебування вони повинні мати 2020 злотих. Наразі ця сума становить 1270 злотих.

Як зазначено в обґрунтуванні, новий розмір має відповідати мінімальному рівню доходів, який у нормативних актах про соціальну допомогу визнається таким, що дозволяє особі, яка самостійно веде господарство, задовольняти основні потреби.

Автори проєкту зазначили, що нинішні суми не змінювалися з 2016 року. За цей час зросли ціни на товари та послуги, через що, на думку МВС, існуючі порогові значення втратили реальну цінність.

"Отже, запропонована сума залишається на рівні референтних сум, що застосовуються в багатьох державах Шенгенської зони, зокрема в державах-членах із подібним рівнем цін на товари та послуги, таких як Болгарія, Хорватія, Литва чи Естонія", – йдеться в обґрунтуванні.

Проєкт передбачає, що нові положення набудуть чинності через 30 днів після їх оприлюднення.

Як відомо, з 10 квітня на всіх пунктах пропуску на зовнішніх кордонах ЄС повноцінно запрацювала нова система в’їзду громадян іноземних держав – EES (Entry/Exit System).

Нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES почали впроваджувати на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони з 12 жовтня.

Про те, як почалося її застосування, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.