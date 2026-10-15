В Польше хотят увеличить сумму денег, которую иностранцы должны иметь при въезде

Польское Министерство внутренних дел и администрации намерено увеличить суммы денег, которые должны иметь при себе иностранцы, прибывающие в Польшу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Проект постановления опубликован на сайте Правительственного центра законодательной деятельности.

Согласно проекту, лицо, планирующее пребывать в Польше не более четырех дней, должно иметь при себе не менее 1000 злотых для покрытия расходов на проживание. В настоящее время необходимый минимум составляет 300 злотых.

В случае более длительного пребывания необходимая сумма увеличится с 75 злотых до 300 злотых за каждый день. Средства можно будет подтвердить также в эквиваленте в иностранной валюте.

Отдельные правила касаются, в частности, участников туристических поездок, молодежных лагерей и спортивных соревнований. Более низкие требования также будут распространяться на лиц, у которых пребывание оплачено, которые приезжают в лечебно-санаторное учреждение или участвуют в программе летней работы, если это не является основной целью их визита.

Для этой группы минимальная ставка составит 130 злотых за каждый день пребывания, но не менее 650 злотых в целом. До сих пор иностранцы должны были подтвердить наличие 20 злотых в день при минимальной сумме 100 злотых.

Министерство подчеркивает, что увеличенная сумма должна обеспечить средства на расходы, которые не покрываются предварительно оплаченным проживанием, питанием или иной формой обеспечения пребывания.

Изменение также коснется лиц, приезжающих в Польшу на обучение, стажировку, тренинги, научные исследования или разработки. На первые два месяца запланированного пребывания они должны иметь 2020 злотых. В настоящее время эта сумма составляет 1270 злотых.

Как указано в обосновании, новый размер должен соответствовать минимальному уровню доходов, который в нормативных актах о социальной помощи признается позволяющим лицу, самостоятельно ведущему хозяйство, удовлетворять основные потребности.

Авторы проекта отметили, что нынешние суммы не менялись с 2016 года. За это время выросли цены на товары и услуги, из-за чего, по мнению МВД, существующие пороговые значения утратили реальную ценность.

"Таким образом, предлагаемая сумма остается на уровне референтных сумм, применяемых во многих государствах Шенгенской зоны, в частности в государствах-членах с аналогичным уровнем цен на товары и услуги, таких как Болгария, Хорватия, Литва или Эстония", – говорится в обосновании.

Проект предусматривает, что новые положения вступят в силу через 30 дней после их обнародования.

Как известно, с 10 апреля на всех пунктах пропуска на внешних границах ЕС полноценно заработала новая система въезда граждан иностранных государств – EES (Entry/Exit System).

Новую цифровую систему въезда и выезда EES начали внедрять на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны с 12 октября.

О том, как началось ее применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы выявил первый день действия новых правил въезда в ЕС.