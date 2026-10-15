Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник, пролетевший над страной в ночь на 15 октября, принадлежит России.

Об этом он заявил на пресс-конференции, цитирует Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В ночь на четверг, 15 октября, во время российского обстрела Украины беспилотник вновь нарушил воздушное пространство Молдовы. Носатый заявил, что этот дрон "однозначно" российский.

"Военные зафиксировали нарушение воздушного пространства Молдовы в Штефан-Водском районе. Беспилотник находился над территорией страны восемь минут, а затем улетел. Это однозначно российский беспилотник", – подчеркнул министр обороны Молдовы.

Он подчеркнул, что любой беспилотник в воздушном пространстве Молдовы угрожает безопасности страны, а также жизни и здоровью людей.

"Я осуждаю российские атаки на Украину и приграничные районы Молдовы", – добавил Носатый.

Напомним, утром 30 сентября беспилотник пролетел через воздушное пространство Молдовы, после чего упал за пределами села Хырбовэц, что в Анений-Нойском районе, и взорвался.

По данным генеральной инспекции полиции, беспилотник взорвался на высоте 40 метров после столкновения с опорой линии связи.

В тот же день ещё один беспилотник пролетел над Молдовой; власти закрыли воздушное пространство в северной и центральной частях страны.

А министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что беспилотник был реактивным.