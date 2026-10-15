Мадяр: Запропонований проєкт бюджету ЄС неприйнятний для Угорщини

Угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр заявив, що запропонований проєкт бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки не є прийнятним для Угорщини.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву Мадяра в Х та видання 444.

Мадяр заявив про неприйнятність нового бюджету для інтересів його країни на пресконференції, присвяченій початку саміту ЄС 15-16 жовтня у Брюсселі. Крім того, за словами глави угорського уряду, "національний пакет" коштів, виділених для його країни був збільшений з 30 млрд євро до 31 млрд євро.

"Я пишаюся тим, що Угорщина забезпечила мільярди євро додаткового фінансування. Я чітко дав зрозуміти, що запропонований семирічний бюджет ЄС не є прийнятним для нашої країни в його нинішній формі", – написав прем’єр-міністр Угорщини.

Мадяр зазначив, що на зустрічі, скликаній прем’єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні, лідери держав ЄС погодилися, що пропозиція щодо бюджету Союзу є неприйнятною в її нинішньому вигляді. Хоча рамки спільної сільськогосподарської політики та політики згуртованості, які є особливо важливими для Будапешта, не були скорочені ірландським головуванням, вони передбачають значно більших внесків від Угорщини та інших країн, що беруть участь у програмі згуртованості.

Мадяр сказав, що на поточній зустрічі очікуються великі дебати, і метою залишається досягнення угоди на грудневому саміті ЄС. Але це не гарантовано станеться. Він додав, що для Угорщини зміст важливіший, ніж швидка угода.

Нагадаємо, ірландське головування запропонувало скоротити 2-трильйонний семирічний бюджет на 159 млрд євро у поточних цінах. При цьому очолювана Німеччиною група країн, що виступають за скорочення бюджету ЄС, вважає ірландські пропозиції недостатніми.

Раніше президент Європейської ради Антоніу Кошта закликав прийняти новий бюджет ЄС на 2028-2034 роки вчасно, адже будь-які затримки вплинуть на життя мешканців Союзу.