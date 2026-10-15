Мадьяр: Предложенный проект бюджета ЕС неприемлем для Венгрии

Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что предложенный проект бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы неприемлем для Венгрии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление Мадьяра в Х и издание 444.

Мадьяр заявил о неприемлемости нового бюджета для интересов своей страны на пресс-конференции, посвященной началу саммита ЕС 15-16 октября в Брюсселе. Кроме того, по словам главы венгерского правительства, "национальный пакет" средств, выделенных для его страны, был увеличен с 30 млрд евро до 31 млрд евро.

"Я горжусь тем, что Венгрия обеспечила миллиарды евро дополнительного финансирования. Я четко дал понять, что предложенный семилетний бюджет ЕС неприемлем для нашей страны в его нынешнем виде", – написал премьер-министр Венгрии.

Мадьяр отметил, что на встрече, созванной премьер-министром Италии Джорджией Мелони, лидеры стран ЕС согласились с тем, что предложение по бюджету Союза неприемлемо в его нынешнем виде. Хотя рамки общей сельскохозяйственной политики и политики сплочённости, которые особенно важны для Будапешта, не были сокращены ирландским председательством, они предусматривают значительно более крупные взносы со стороны Венгрии и других стран, участвующих в программе сплочённости.

Мадьяр заявил, что на текущей встрече ожидаются оживлённые дебаты, и целью по-прежнему остаётся достижение соглашения на декабрьском саммите ЕС. Но это не гарантированно произойдёт. Он добавил, что для Венгрии содержание важнее, чем быстрое соглашение.

Напомним, ирландское председательство предложило сократить 2-триллионный семилетний бюджет на 159 млрд евро в текущих ценах. При этом возглавляемая Германией группа стран, выступающих за сокращение бюджета ЕС, считает ирландские предложения недостаточными.

Ранее президент Европейского совета Антониу Кошта призвал принять новый бюджет ЕС на 2028–2034 годы в срок, ведь любые задержки повлияют на жизнь жителей Союза.