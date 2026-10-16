Трамп: у России есть множество целей, не обязательно наносить удары по их НПЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что у России, помимо нефтеперерабатывающих заводов, есть "множество целей", по которым Украина могла бы наносить удары, и назвал украинскую кампанию против российских НПЗ позором.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп заявил в интервью Newsmax.

Президент США повторил своё утверждение о том, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России приводят к росту мировых цен на нефть.

"Если вы скажете мне, что Зеленский снова обстреливает нефтеперерабатывающие заводы, то всё, что он этим делает, – это повышает мировые цены на нефть. И он именно это и делает. Ну, я считаю это позором. Есть множество других целей. Им не обязательно поражать… Есть много целей, которые можно поражать. Но когда ты обстреливаешь нефтеперерабатывающие заводы, где производят, знаете, дизельное топливо, а оно нужно нам и всему миру, то он (Зеленский. – Ред.) не оказывает миру добрую услугу", – сказал Трамп.

Напомним, 11 октября президент США объявил в соцсети Truth Social о якобы "энергетическом перемирии" в войне между Россией и Украиной.

С тех пор не поступало подтвержденной украинскими властями информации об ударах по российским НПЗ. Зато Россия неоднократно атаковала украинские энергетические объекты. 14 октября президент Владимир Зеленский заявил, что такого демонстративного неуважения РФ к США еще не было.

Накануне в интервью FT Зеленский отметил, что Украина приостановила удары по энергетическим объектам РФ на три дня, чтобы удовлетворить пожелания США, в то время как Москва продолжала наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. В связи с этим Зеленский сказал, что теперь запрет на удары по НПЗ РФ снят.