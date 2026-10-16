22 конгрессмена требуют от Трампа выполнить "закон Грэма" и отменить "дизельное соглашение"

22 члена Палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий 15 октября направили президенту США письмо с призывом применить "закон Грэма" о санкциях против России и отменить генеральную лицензию на поставку российского дизельного топлива.

Письмо опубликовано на сайте конгрессмена-демократа Джима Косты, сообщает "Европейская правда".

В письме конгрессмены призвали президента Дональда Трампа полностью выполнить "закон Грэма" о санкциях против России и Ирана до наступления первого срока его вступления в силу 18 октября. Кроме того, они призвали администрацию усилить экономическое давление на Россию, перекрыть источники финансирования войны Путина и заставить Россию сесть за стол переговоров.

"Мы призываем администрацию применить санкции, предусмотренные "законом Грэма", в полном объеме и без промедления. Списки санкций должны охватывать чиновников, олигархов, банки и государственные предприятия, которые руководят войной и финансируют её, а также иностранные банки, операторов "теневого флота" и посредников, помогающих России обходить ограничения", – говорится в письме.

Конгрессмены также особенно обеспокоены выдачей Министерством финансов 9 октября общей лицензии № 135, которая позволяет осуществлять операции с дизельным топливом российского происхождения.

"Мы призываем администрацию отменить эту лицензию и не выдавать дальнейших общих лицензий, которые вновь разрешают российские энергетические операции и пополняют военный бюджет Кремля. Систематическое применение вторичных пошлин, предусмотренных законом, сократит энергетические доходы, поддерживающие войну России, и даст понять, что страны, которые ее финансируют, разделят ее расходы", – подчеркнули конгрессмены.

Члены Палаты представителей попросили администрацию Трампа объяснить, какие санкции против России и вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоресурсы, она введет до 18 октября, как будет оценивать их эффективность и не противоречит ли Генеральная лицензия №135 законодательному запрету на импорт российских энергоресурсов.

Ранее двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Трампу письмо с требованием отменить недавно заключенное соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

Кроме того, семеро сенаторов США требовали от Трампа изменить курс в отношении дизельного топлива из РФ.

Подробнее об этом – в статье: Дизель в обмен на Украину? Зачем Трампу соглашение с Путиным, которое не сработает, и чего ждать дальше.