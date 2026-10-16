США продлили действие исключения из санкций для зарубежных АЗС "Лукойла" до апреля

Министерство финансов США продлило действие исключения из экономических санкций, позволяющего автозаправочным станциям под брендом "Лукойл" на зарубежных рынках продолжать свою деятельность.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, пишет "Европейская правда".

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США выдает общую лицензию № 128D, связанную с Россией, "О разрешении на определенные операции, касающиеся автозаправочных станций "Лукойл", расположенных за пределами России", – говорится в сообщении.

Напомним, 14 апреля 2026 года ведомство выдало лицензию № 128C, которая разрешала соответствующие операции АЗС "Лукойла" до 29 октября 2026 года. Лицензия №128D от 15 октября 2026 года заменила её и продлила разрешение до 24 апреля 2027 года.

Лицензия временно разрешает проводить операции, необходимые для закупки товаров и услуг, обслуживания и работы автозаправочных станций "Лукойла" за пределами России. Она не отменяет санкции против "Лукойла" в целом. Разрешение касается конкретных операций, необходимых для работы его АЗС за рубежом.

Кроме того, ведомство выдало лицензию, продлевающую разрешение на операции, касающиеся определенных юридических лиц "Лукойла" в Болгарии.

Напомним, 22 октября 2025 года Соединенные Штаты впервые за второй срок пребывания Дональда Трампа на посту президента ввели новые масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента. Санкции ударили по "Лукойлу" и "Роснефти".

Читайте также: Разгром "Лукойла": как санкции уничтожили одну из ключевых опор Кремля в Европе.