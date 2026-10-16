Президент подтвердил, что ограничение Starlink мешает сбивать реактивные "шахеды"

Из-за снижения скорости работы Starlink Украина не смогла сбивать реактивные "шахеды" с целью защиты гражданского населения.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встреч в рамках саммита лидеров ЕС 15–16 октября.

Зеленский добавил, что снижение скорости Starlink не позволило Украине наносить удары по военным целям на оккупированных территориях, а также доставлять воду и продовольствие украинским военным.

Он также подчеркнул, что Starlink не используется Вооруженными силами Украины для дипстрайков по территории РФ.

"Мы используем (Starlink) для перехвата реактивных "шахедов", которые наносят удары по нашим гражданским лицам и убивают наши семьи. Мы используем специальные перехватчики, которые движутся с большой скоростью. Дроны-перехватчики, которые движутся именно с помощью Starlink", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что Starlink не отключали, а снизили скорость.

"Когда снизили скорость, мы не смогли сбивать какое-то количество "джет-шахедов"… То есть мы не смогли использовать инструмент защиты гражданского населения. Это очень больно и неприятно", – подчеркнул президент Украины.

Он уточнил, что "джет-шахеды" летят со скоростью более 400 км/ч, а из-за ограничений Starlink украинским военным, сбивающим вражеские дроны, снизили скорость оборудования до 70 км/ч.

Также Зеленский сообщил, что Украина использует Starlink для нанесения ударов средней дальности по временно оккупированным территориям и по вражеским военным целям – и из-за снижения скорости также не смогла этого делать.

Кроме того, Starlink необходим для доставки воды и продовольствия украинским военным, которые неделями или месяцами находятся на передовой, в зоне, полностью контролируемой вражескими дронами.

По словам Зеленского, Министерство обороны ежедневно поддерживает связь с США, и недавно была получена информация о том, что скорость сигнала восстановилась. "Если это так, мы очень благодарны", – добавил президент.

"Мы обращались к SpaceX и в Белый дом с просьбой открыть нам эту возможность", – добавил Владимир Зеленский и констатировал, что Украина так и не получила положительного ответа на запрос.

Ранее сообщалось, что приказ об ограничении использования спутниковой системы Starshield, которую Украина применяет для связи на поле боя и управления беспилотниками, поступил из Белого дома.

Напомним, американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование в отношении деятельности Пентагона в связи с проблемами со системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.

Портал Axios ранее сообщил, что в Белом доме заявили о непричастности к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине и указали, что не контролируют компанию SpaceX.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что решение США ввести ограничения в работе Starlink для Украины было ошибкой, которая приведет к человеческим жертвам.