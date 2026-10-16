Польша задержала третьего подозреваемого в поджоге объекта Starlink; СМИ сообщают, что он украинец

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) задержали ещё одного человека, который может быть причастен к поджогу станции Starlink.

Об этом сообщают ABW и RMF24, передаёт "Европейская правда".

В пятницу, 16 октября, стало известно, что сотрудники ABW задержали третьего человека, который, по мнению следователей, может быть причастен к поджогу станции Starlink.

По данным польской радиостанции, задержанный – украинец. Агентство внутренней безопасности Польши отметило, что мужчина якобы проводил разведку станции Starlink в Воле-Кробовской ещё до того, как её подожгли.

Утверждается, что в рамках своих разведывательных задач он делал фотографии и снимал видео, которые отправлял через мессенджер. Затем через тот же канал он якобы получил указания обследовать территорию станции и её меры безопасности.

Мужчине предъявили обвинения после задержания, он находится под стражей с 30 сентября.

Напомним, 23 сентября произошёл пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска.

Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в пользу иностранной разведки.

14 октября сообщалось, что двое турок, задержанных в Германии по подозрению в поджоге в сентябре станции Starlink в Воле-Кробовской, были арестованы.