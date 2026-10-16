Польша предлагает союзникам по НАТО больше своих войск в обмен на оборонные контракты

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова направить дополнительные войска для поддержки союзников по НАТО, если эти страны согласятся заключить контракты с её оборонной промышленностью.

Об этом он заявил в пятницу, 16 октября, на экономическом форуме в Сопоте, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам Косиняка-Камыша, такой более транзакционный подход к поддержке других членов военного альянса является попыткой стимулировать отечественных производителей вооружения и заимствует опыт, который уже применяла администрация президента Дональда Трампа.

"Мы будем направлять больше солдат в другие страны на восточном фланге, но, следуя примеру США, будем выдвигать условия. Мы также хотим извлечь из этого коммерческую выгоду", – отметил польский министр.

Также он сообщил, что польское правительство поручило государственному оборонному холдингу PGZ SA максимально увеличить производственные мощности на фоне ухудшения ситуации с региональной безопасностью.

"Польша является очень привлекательным оборонным рынком, но польская промышленность уже должна работать в режиме войны. У нас нет времени на раздумья", – добавил глава Минобороны Польши.

Отмечается, что его замечания касались развертывания польских войск в мирное время в странах-союзниках, а не тех сил, которые страна была бы обязана направить в случае, если какое-либо государство-член применит положения НАТО о коллективной обороне в ответ на нападение. Польские войска уже несут службу в странах Балтии, Румынии и Турции.

Сообщалось, что во вроцлавском аэропорту "Страховице" планируется построить новый хаб для американских военных самолетов НАТО.

Напомним, Польша ведет переговоры с США о создании постоянной базы американских войск в стране. А 23 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что вопрос о создании американской базы в Польше "решен" и что объект будет называться "Форт Трамп".