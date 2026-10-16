Зеленский и премьер Финляндии обсудили удары РФ и потребность Украины в укрытиях

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обсудили вопрос защиты Украины от российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

В пятницу, 16 октября, Зеленский и Орпо обсудили потребность Украины в укрытиях.

"Вместе с Финляндией мы основали Коалицию укрытий, и сейчас нужно ускорить эту работу. В каждом украинском городе и общине должны быть нормальные укрытия", – сказал украинский президент.

Также они обсудили вопросы защиты украинских регионов от российских ударов по гражданской инфраструктуре.

"Нам постоянно нужны средства для сбивания ракет и дронов, для защиты жизней людей и объектов критической инфраструктуры. Уже в этом месяце будут приняты новые решения в поддержку Украины. Финляндия всегда нам помогает, и мы это очень ценим", – добавил Зеленский.

В этот день Зеленский заявил лидерам стран-членов ЕС, что Украине потребуется не менее 70 млрд евро на защиту от агрессии России в следующем году.

Также украинский президент провел первую официальную встречу с премьер-министром Венгрии Петера Мадьяра. Встреча состоялась в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе, она проходила тет-а-тет.

Мадьяр после встречи с Зеленским заявил, что в интересах обеих стран поставить политические и экономические отношения на новую основу.

А Зеленский назвал свою встречу с Мадьяром "очень хорошей".