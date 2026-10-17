Міністр оборони Італії розкритикував послаблення України з боку США

Міністр оборони Італії заявив, що обмеження з боку США доступу до супутникових систем та розвідданих, які Україна використовує для захисту від російських атак, є "абсолютною, серйозною помилкою".

Про це Гвідо Крозетто заявив в інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Крозетто попередив, що будь-який такий крок адміністрації президента США Дональда Трампа "абсолютно не має сенсу" і може призвести до затягування повномасштабного вторгнення Росії, а не сприятиме встановленню миру.

"Мир настане, коли Путін переконається, що ситуація зайшла в глухий кут, що він не може просунутися далі", – сказав міністр оборони Італії.

"Якщо (Путін) побачить слабкість з боку України – а якщо США позбавлять Україну ресурсів, це створить слабкість – то він повірить, що може перемогти. Тож він продовжуватиме війну. Я вважаю, що це абсолютно неправильно", – додав італійський міністр.

Він запевнив, що італійська військова підтримка України триватиме "доти, доки цей уряд перебуватиме при владі", хоча й попередив, що домогтися схвалення парламентом подальших поставок буде складніше з наближенням виборів.

Коментарі Крозетто є продовженням дедалі гострішої критики США з боку Італії.

Раніше цього тижня прем’єрка Джорджа Мелоні назвала угоду Трампа про закупівлю дизельного палива у Росії дуже ризикованим рішенням.

Вона також сказала, що не сумує за російськими танками в європейських країнах.