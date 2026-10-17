Министр обороны Италии раскритиковал ослабление Украины со стороны США

Министр обороны Италии заявил, что ограничение со стороны США доступа к спутниковым системам и разведданным, которые Украина использует для защиты от российских атак, является "абсолютной и серьезной ошибкой".

Об этом Гвидо Крозетто заявил в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

Крозетто предупредил, что любой подобный шаг администрации президента США Дональда Трампа "абсолютно бессмыслен" и может привести к затягиванию полномасштабного вторжения России, а не способствовать установлению мира.

"Мир наступит, когда Путин убедится, что ситуация зашла в тупик, что он не может продвинуться дальше", – сказал министр обороны Италии.

"Если (Путин) увидит слабость со стороны Украины – а если США лишат Украину ресурсов, это создаст слабость – то он поверит, что может победить. Поэтому он будет продолжать войну. Я считаю, что это абсолютно неправильно", – добавил итальянский министр.

Он заверил, что итальянская военная поддержка Украины будет продолжаться "до тех пор, пока это правительство будет у власти", хотя и предупредил, что добиться одобрения парламентом дальнейших поставок будет сложнее с приближением выборов.

Комментарии Крозетто являются продолжением все более резкой критики США со стороны Италии.

Ранее на этой неделе премьер-министр Джорджа Мелони назвала соглашение Трампа о закупке дизельного топлива у России очень рискованным решением.

Она также сказала, что не скучает по российским танкам в европейских странах.