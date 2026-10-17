Фицо: Словакия и Венгрия не будут финансировать новую помощь Украине от ЕС на 2027 год

Украина обратилась к ЕС с просьбой о предоставлении 70 млрд евро дополнительной помощи на 2027 год, но Словакия и Венгрия к этой инициативе не присоединятся.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил глава правительства Словакии Роберт Фицо, сообщает Dennik N.

Премьер-министр отметил, что было бы "опасно" связывать переговоры о будущем бюджете с финансированием Украины.

По словам Фицо, Словакия хочет поддерживать Украину другими способами, например, через проекты в сфере образования, дорожной инфраструктуры и энергетических соединений, но присоединяться к очередному потенциальному кредиту от ЕС не будет.

По его словам, к этой позиции присоединился также венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

В то же время Фицо высказал критику в связи с тем, что, по его мнению, на саммите ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу недостаточно обсуждались мирные инициативы и прекращение войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Словакии также отметил, что было бы "опасно" связывать переговоры о будущем бюджете ЕС с финансированием Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро. Он обратился к президентам и премьер-министрам стран ЕС с просьбой найти еще 70 млрд евро для поддержки Украины.

Еврокомиссия признала, что украинскому бюджету в 2027 году действительно не хватает 70 млрд евро, которые должны быть покрыты международными партнерами.

Европейский совет поручил Европейской комиссии подготовить предложения по покрытию дефицита бюджета Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро.