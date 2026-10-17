Президентка Молдови: дрони не запитують, хто якою мовою розмовляє

Президентка Молдови Мая Санду виступаючи на Національному форумі етнічних меншин нагадала про дрони, що падають у Молдові, та закликала до єдності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newsmaker.

За словами Санду, лише вступ до ЄС може гарантувати Молдові безпеку та дозволити кожній громаді зберігати й розвивати свою культуру.

"Коли дрон впав в Етулії, переважно гагаузькому районі, він не питав, якою мовою розмовляють люди. Так само як і дрони, що вибухнули між Чадир-Лунгою та Валя-Пержеєм або в Крокмазі. У всіх нас одні й ті самі турботи, і ми хочемо одного й того самого: знати, що наші діти в безпеці, і жити в мирі", – заявила президентка.

За її словами, вступ до Євросоюзу означає "безпеку, більше можливостей для розвитку, а також гарантію того, що кожна громада зможе зберігати й просувати свою культуру".

Нагадаємо, за даними молдовського Міністерства оборони, з початку року в Молдові зафіксували 63 випадки несанкціонованого прольоту БПЛА, з яких 15 – лише в жовтні.

У ніч на 16 жовтня чотири безпілотники з боку України на кілька хвилин залетіли до Молдови. А ближче до вечора ще один дрон порушив повітряний простір країни і вибухнув у полі.

МЗС Молдови засудило неодноразові порушення національного повітряного простору.