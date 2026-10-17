Президент Молдовы: дроны не спрашивают, на каком языке кто-то говорит

Президент Молдовы Майя Санду, выступая на Национальном форуме этнических меньшинств, напомнила о дронах, падающих в Молдове, и призвала к единству.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское издание Newsmaker.

По словам Санду, только вступление в ЕС может гарантировать Молдове безопасность и позволить каждой общине сохранять и развивать свою культуру.

"Когда дрон упал в Этулии, преимущественно гагаузском районе, он не спрашивал, на каком языке говорят люди. Точно так же, как и дроны, взорвавшиеся между Чадир-Лунгой и Валя-Пержеем или в Крокмазе. У всех нас одни и те же заботы, и мы хотим одного и того же: знать, что наши дети в безопасности, и жить в мире", – заявила президент.

По её словам, вступление в Евросоюз означает "безопасность, больше возможностей для развития, а также гарантию того, что каждая община сможет сохранять и продвигать свою культуру".

Напомним, по данным молдавского Министерства обороны, с начала года в Молдове зафиксировали 63 случая несанкционированного пролета БПЛА, из которых 15 – только в октябре.

В ночь на 16 октября четыре беспилотника со стороны Украины на несколько минут залетели в Молдову. А ближе к вечеру ещё один дрон нарушил воздушное пространство страны и взорвался в поле.

МИД Молдовы осудил неоднократные нарушения национального воздушного пространства.