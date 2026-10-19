Ченцов не видит необходимости в конкурсе на генпрокурора: этого нет в требованиях ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов не считает необходимым проводить конкурс на должность генерального прокурора, утверждая, что такой европейской практики не существует.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По словам Ченцова, он видит, что эксперты высказываются о необходимости конкурса на должность генерального прокурора. Но, как отметил вице-премьер, "в требованиях ЕС этого не написано".

"Европейской практики такого рода тоже нет. У нас есть предложения от экспертов Совета Европы, и они четко подчеркивают необходимость соблюдения Конституции Украины, где прописана роль президента и Верховной Рады в этом процессе", – сказал вице-премьер.

Вопрос о том, как обеспечить прозрачность отбора и отбор по профессиональным качествам, остается предметом для обсуждения, добавил он.

"Но проводить конкурс на эту должность я лично не вижу ни необходимости, ни возможности. Должен быть найден баланс между политической независимостью и компетентностью кандидата. Так это работает в европейских системах", – резюмировал Ченцов.

Напомним, в июне председатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сообщила о внесении в Верховную Раду законопроекта о конкурсном отборе на должность генпрокурора. Тогда Радина подчеркнула, что такой подход практикуют отдельные страны-члены ЕС.

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