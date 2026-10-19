У Польщі відновили пошуки невідомого об’єкта, який міг порушити повітряний простір країни

У понеділок у Польщі відновилися пошуки неідентифікованого літаючого об’єкта, шум якого чули в районі Зембожицького водосховища поблизу Любліна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TVN24.

У пошуковій операції беруть участь понад 30 військовослужбовців 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони. Серед них – наземна пошуково-рятувальна група та допоміжний підрозділ.

Напередодні понад 30 солдатів Сил територіальної оборони та кілька десятків поліцейських прочісували територію навколо Зембожицького водосховища в Любліні. У пошуках також був задіяний військовий гелікоптер. Операція не дала результатів.

Заходи було вжито у відповідь на повідомлення від місцевих жителів. Вони стверджували, що чули звуки прольоту літаючого об’єкта в ніч проти неділі. Перші повідомлення про це поліція отримала близько другої години ночі, а до полудня 18 жовтня отримала ще кільканадцять таких повідомлень.

Прессекретарка начальника воєводської поліції в Люблін Анна Камола зазначила, що заявники повідомляли про шум, який спричиняв гучний літаючий об’єкт, проте без звуків вибуху. Також ніхто не повідомляв про будь-які пошкодження чи руйнування, наприклад, будівель.

Служби проводять пошуки з метою перевірки інформації, пов’язаної з нічним інцидентом щодо підозри на порушення польського повітряного простору. Ці заходи, як зазначалося, мають "превентивний характер і слугують з’ясуванню всіх обставин події"

Оперативне командування Збройних Сил повідомило, що у цьому випадку розглядаються різні можливі сценарії, "включаючи метеорологічні явища чи аномалії, а також потенційну контрабанду чи провокаційну діяльність". Жоден із цих сценаріїв поки що не підтверджено.

"Не можна виключати, що частина опублікованих матеріалів є спробою інформаційної маніпуляції або елементом цілеспрямованих дезінформаційних дій, спрямованих на викликання суспільного занепокоєння", – йдеться у повідомленні командування.

Військові закликають: у разі виявлення предметів, які можуть бути уламками розшукуваного об’єкта, не наближатися до них, не торкатися їх і не намагатися їх переміщати. Про таку знахідку слід негайно повідомити відповідні служби, зателефонувавши за номером екстреної служби 112.

Того ж дня у селі Юоджоніс, що в Пасваліському районі Литви, були знайдені уламки ймовірного дрона, який порушив повітряний простір країни. Литва стверджує, що дрон вторгся в повітряний простір країни з території Польщі.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що дрон, який у неділю влетів до Литви, містив вибухівку.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби. Він повідомив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту.