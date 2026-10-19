В Польше возобновили поиски неизвестного объекта, который мог нарушить воздушное пространство страны

В понедельник в Польше возобновились поиски неопознанного летающего объекта, шум которого слышали в районе Зембожицкого водохранилища недалеко от Люблина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TVN24.

В поисковой операции участвуют более 30 военнослужащих 2-й Люблинской бригады территориальной обороны. Среди них – наземная поисково-спасательная группа и вспомогательное подразделение.

Накануне более 30 солдат Сил территориальной обороны и несколько десятков полицейских прочесывали территорию вокруг Зембожицкого водохранилища в Люблине. В поисках также был задействован военный вертолёт. Операция не дала результатов.

Меры были приняты в ответ на сообщения местных жителей. Они утверждали, что слышали звуки пролета летающего объекта в ночь на воскресенье. Первые сообщения об этом полиция получила около двух часов ночи, а к полудню 18 октября поступило еще несколько десятков таких сообщений.

Пресс-секретарь начальника воеводской полиции в Люблине Анна Камола отметила, что заявители сообщали о шуме, который производил громкий летающий объект, однако без звуков взрыва. Также никто не сообщал о каких-либо повреждениях или разрушениях, например, зданий.

Службы проводят поиски с целью проверки информации, связанной с ночным инцидентом, касающимся подозрения в нарушении польского воздушного пространства. Эти меры, как отмечалось, носят "превентивный характер и служат выяснению всех обстоятельств происшествия"

Оперативное командование Вооружённых Сил сообщило, что в данном случае рассматриваются различные возможные сценарии, "включая метеорологические явления или аномалии, а также потенциальную контрабанду или провокационную деятельность". Ни один из этих сценариев пока не подтверждён.

"Нельзя исключать, что часть опубликованных материалов является попыткой информационной манипуляции или элементом целенаправленных дезинформационных действий, направленных на вызвание общественного беспокойства", – говорится в сообщении командования.

Военные призывают: в случае обнаружения предметов, которые могут быть обломками разыскиваемого объекта, не приближаться к ним, не прикасаться к ним и не пытаться их перемещать. О такой находке следует немедленно сообщить в соответствующие службы, позвонив по номеру экстренной службы 112.

В тот же день в селе Юоджонис, что в Пасвальском районе Литвы, были найдены обломки предположительно дрона, нарушившего воздушное пространство страны. Литва утверждает, что дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что дрон, который в воскресенье влетел в Литву, содержал взрывчатку.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом.