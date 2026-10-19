​Конгресмен з партії Трампа погрожує адміністрації наслідками за обмеження Starshield для ЗСУ

Член Палати представників США від Республіканської партії Браян Фіцпатрік попередив, що причетні до обмежень у використанні Україною програми Starshield будуть притягнуті до повної відповідальності.

Як передає "Європейська правда", про це він написав в соцмережі X.

Конгресмен анонсував переговори з президентом Володимиром Зеленським та його командою цього тижня, щоб обговорити програму Starshield, санкції та інші питання, пов’язані з обороною України.

Як зазначив Фіцпатрік, у розмові він запевнить Зеленського, що американські посадовці, причетні до обмеження програми для України зіштовхнуться з наслідками з боку Конгресу.

"Я запевнятиму президента Зеленського, що щодо будь-кого, хто спробує обмежити використання програми Starshield на користь України, буде проведено всебічне розслідування, і така особа буде притягнута до повної відповідальності, включаючи публічні слухання з нагляду з боку Конгресу та негайні суворі й каральні скорочення бюджетних коштів для будь-якого відповідального відомства чи його керівника", – написав конгресмен.

Фіцпатрік згадав про свій законопроєкт під назвою "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу", який має перешкодити президенту США Дональду Трампу одноосібно скасувати санкції на російську нафту. Він висловив впевненість у тому, що Палата представників схвалить цю ініціативу.

"Сполучені Штати повинні надати все необхідне оборонне обладнання, яке потрібно Україні для самооборони. Сполучені Штати не повинні імпортувати жодної краплі російської нафти. Санкції проти російського режиму мають бути суворішими та жорсткішими, ніж будь-коли раніше. Кожен із цих пунктів буде винесено на розгляд Палати представників – і кожен із цих пунктів буде ухвалено в Палаті представників переважною більшістю голосів", – наголосив американський законодавець.

"Адже саме так вчинив би Рональд Рейган. І саме так ми вчинимо зараз. Україна може і переможе Росію", – відзначив він.

Фіцпатрік нагадав, що Україна є незмінним союзником США, тоді як Росія є ворогом Вашингтона, та запевнив у подальшій підтримці Києва.

Нагадаємо, після "дизельної угоди" США та Росії конгресмен Браян Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції; він отримав назву "Закон Рональда Рейгана "Мир завдяки силі".

Як повідомлялося, американський сенатор-республіканець Том Тілліс ініціює розслідування щодо діяльності Пентагону у зв’язку з проблемами із системами супутникового зв’язку Starlink, з якими зіткнулися українські військові.

При цьому американський президент Дональд Трамп стверджує, що не давав наказу щодо обмеження доступу України до супутникової технології Starshield компанії SpaceX.