​Конгрессмен из партии Трампа угрожает администрации последствиями за ограничение Starshield для ВСУ

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик предупредил, что лица, причастные к ограничениям на использование Украиной программы Starshield, будут привлечены к полной ответственности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в соцсети X.

Конгрессмен анонсировал переговоры с президентом Владимиром Зеленским и его командой на этой неделе, чтобы обсудить программу Starshield, санкции и другие вопросы, связанные с обороной Украины.

Как отметил Фитцпатрик, в ходе беседы он заверит Зеленского, что американские чиновники, причастные к ограничению программы для Украины, столкнутся с последствиями со стороны Конгресса.

"Я буду уверять президента Зеленского, что в отношении любого, кто попытается ограничить использование программы Starshield в интересах Украины, будет проведено всестороннее расследование, и такое лицо будет привлечено к полной ответственности, включая публичные слушания по надзору со стороны Конгресса и немедленные суровые и карательные сокращения бюджетных средств для любого ответственного ведомства или его руководителя", – написал конгрессмен.

Фитцпатрик упомянул о своём законопроекте под названием "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу", который призван помешать президенту США Дональду Трампу в одноличном порядке отменить санкции в отношении российской нефти. Он выразил уверенность в том, что Палата представителей одобрит эту инициативу.

"Соединенные Штаты должны предоставить все необходимое оборонное оборудование, которое требуется Украине для самообороны. Соединенные Штаты не должны импортировать ни капли российской нефти. Санкции против российского режима должны быть более строгими и жесткими, чем когда-либо прежде. Каждый из этих пунктов будет вынесен на рассмотрение Палаты представителей – и каждый из этих пунктов будет принят в Палате представителей подавляющим большинством голосов", – подчеркнул американский законодатель.

"Ведь именно так поступил бы Рональд Рейган. И именно так мы поступим сейчас. Украина может и победит Россию", – отметил он.

Фитцпатрик напомнил, что Украина является неизменным союзником США, тогда как Россия – врагом Вашингтона, и заверил в дальнейшей поддержке Киева.

Напомним, после "дизельного соглашения" между США и Россией конгрессмен Брайан Фитцпатрик представил двухпартийный законопроект, который, по его словам, не позволит Трампу отменить санкции; он получил название "Закон Рональда Рейгана "Мир благодаря силе".

Как сообщалось, американский сенатор-республиканец Том Тиллис инициирует расследование в отношении деятельности Пентагона в связи с проблемами со системами спутниковой связи Starlink, с которыми столкнулись украинские военные.

При этом американский президент Дональд Трамп утверждает, что не отдавал приказа об ограничении доступа Украины к спутниковой технологии Starshield компании SpaceX.