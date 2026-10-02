Бывший канцлер Шредер, которого Путин продвигал в качестве переговорщика от ЕС, получил должность в РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер будет заниматься "сопровождением стратегического развития" бизнеса сети гипермаркетов Globus в России.

Об этом сообщили РБК в компании, передает "Европейская правда".

Как заявили в компании, общее собрание участников ООО "Гиперглобус" назначило Шредера членом наблюдательного совета компании, и он будет сопровождать "стратегическое развитие" сети в России.

Утверждается, что бывший канцлер Германии будет участвовать в общем руководстве и содействовать "долгосрочному планированию деятельности" компании на российском рынке.

Владелец ООО "Гиперглобус" и акционер глобальной компании Globus Holding GmbH & Co Томас Брух пояснил, что назначение Шредера продиктовано "необходимостью усиления экспертной поддержки".

По его словам, опыт экс-канцлера в политической и экономической жизни России позволит компании придерживаться "подхода, ориентированного на диалог".

Сам Шредер, как утверждается, подчеркнул важность поддержания экономических связей и инвестиций в России. В частности, он выделил сектор продовольственного обеспечения как фундаментальную сферу сотрудничества.

"Именно в кризисные времена эти связи особенно важны: они позволяют слушать друг друга и находить пути в будущее", – сказал он.

82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и на протяжении многих лет подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.

После начала полномасштабной войны он так и не дистанцировался от Кремля. В частности, в январе 2026 года экс-канцлер выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на её агрессию против Украины.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин предложил Шредера в качестве посредника, чтобы привлечь европейскую сторону к переговорам о прекращении войны. Украина выступила против.

Официальный Берлин также не принимает предложение Путина о Шредере в качестве переговорщика с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

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