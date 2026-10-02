СМИ: США перенаправили средства, предназначенные для Европы, в Латинскую Америку

Администрация Дональда Трампа лишила европейские и ближневосточные страны десятков миллионов долларов военной помощи США и вместо этого перенаправит эти средства консервативным правительствам Латинской Америки.

Об этом три американских чиновника сообщили газете The Washington Post, передает "Европейская правда".

Государственный департамент сообщил Конгрессу о своих намерениях перенаправить средства в сентябре, что побудило сенатора Джин Шахин и члена Палаты представителей Грегори Микса ввести мораторий на перенаправление этой суммы.

В среду администрация проигнорировала мораторий и заявила о намерении выделить Панаме, Перу, Эквадору и Колумбии 52 миллиона долларов, которые были утверждены для Словакии, Северной Македонии, Туниса и Ирака.

В письме государственному секретарю Марко Рубио Шахин и Микс назвали этот шаг нарушением запрета и законодательных требований относительно назначения этих средств.

Перенаправление финансирования, предназначенного для Словакии и Северной Македонии, вызвало особенно сильное сопротивление, поскольку эти средства были включены в дополнительный законопроект по Украине именно для стран, пострадавших от войны.

"Обе палаты Конгресса выделили эти средства с очень конкретной целью: для поддержки Украины и наших европейских союзников в связи с полномасштабным вторжением России. Исполнительная власть не имеет неограниченного права по собственному усмотрению перенаправлять эти средства на приоритеты политики администрации или страны, не имеющие к этому отношения", – говорится в письме законодателей.

Финансирование для Ирака и Туниса предусматривалось другими законодательными актами и не подпадало под те же ограничения, хотя оно также поступило в чувствительный для Багдада момент на фоне войны с Ираном и вывода американских войск.

На вопрос о возражениях законодателей Государственный департамент сообщил The Washington Post, что эти средства лучше использовать в Латинской Америке в соответствии с доктриной внешней политики Дональда Трампа о переориентации приоритетов на Западное полушарие.

"Средства, используемые в Западном полушарии, укрепят партнерства США в сфере безопасности и будут противодействовать военному влиянию противников в нашем общем регионе", – говорилось в ответе ведомства.

Конгресс утвердил эти средства в 2022 году в начале российской войны против Украины, когда администрация Джо Байдена оказывала давление на европейские страны, чтобы те предоставили Киеву оружие и прекратили торговлю вооружением с Москвой. Целью законопроекта, помимо оказания помощи Украине и её ближайшим европейским соседям, было способствовать тому, чтобы страны начали закупать американское военное оборудование вместо российского, особенно те страны, которые передавали Киеву своё старое вооружение.

В прошлом месяце сотрудники Демократической партии встретились с представителями Государственного департамента, чтобы выяснить, как предоставление финансирования латиноамериканским странам может быть истолковано как реакция на "ситуацию в Украине" или как помощь странам, "на которые влияет ситуация в Украине", как указано в тексте первоначального законопроекта.

Администрация Трампа не смогла объяснить это ни во время брифингов для законодателей, ни в последующих письменных ответах на их запросы о разъяснениях, отметили Микс и Шахин в своем письме к Рубио.

Этот шаг администрации Трампа, направленный на сокращение расходов США или численности войск в Европе, совпадает с пересмотром Пентагона, который может привести к сокращению и реорганизации американских военных баз на континенте.

Как сообщалось, Пентагон законтрактовал почти все $400 млн помощи, выделенных Конгрессом для Украины, – за день до окончания финансового года.

В конце апреля представители Пентагона подтвердили выделение Украине $400 млн, которые уже были одобрены Конгрессом, после того как ведущий сенатор-республиканец, курирующий вопросы оборонных расходов, раскритиковал руководство Пентагона за задержку этих средств.