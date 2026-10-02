Українцеві, затриманому з боєприпасами в Польщі, загрожує до 8 років тюрми

Українцю, затриманому з боєприпасами під час Міжнародного салону оборонної промисловості в польському місті Кельце, загрожує вісім років ув’язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Чоловік намагався потрапити на захід безпосередньо перед його офіційним відкриттям за участю представників уряду. Тепер йому висунули офіційні обвинувачення, за якими йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Зі встановлених слідством фактів випливає, що українець є підприємцем і мав брати участь у виставці. Він приїхав з України до Кельце разом із двома партнерами.

Інцидент стався у вівторок, 8 вересня. Біля однієї з брам охорона виявила у іноземця магазин із сімома бойовими патронами. Під час допиту чоловік підтвердив, що боєприпаси належать йому; він пояснив, що не знав, що вони були в рюкзаку, з яким він заходив на захід.

Прикордонна служба ухвалила рішення про негайне вислання чоловіка, а прокуратура застосувала до підозрюваного заборону на виїзд з країни.

З цієї причини чоловіка помістили до охоронюваного центру для іноземців. Надіславши обвинувальний акт до суду, слідчі залишили цей запобіжний захід у силі.

Якщо під час судового засідання суд скасує заборону на виїзд з країни, правоохоронці – незалежно від стадії розгляду справи – у супроводі доставлять підозрюваного до прикордонного переходу, де передадуть його українським службам.

24 вересня вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

Судові психіатри констатували у нього ознаки психічного захворювання у вигляді гострих, багатоформних психотичних розладів. Нинішній стан 31-річного чоловіка не дозволяє йому брати участь у судових процедурах, зокрема в допиті.