Украинцу, задержанному с боеприпасами в Польше, грозит до 8 лет тюрьмы

Украинцу, задержанному с боеприпасами во время Международного салона оборонной промышленности в польском городе Кельце, грозит восемь лет лишения свободы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Мужчина пытался попасть на мероприятие непосредственно перед его официальным открытием с участием представителей правительства. Теперь ему предъявлены официальные обвинения, по которым ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Из установленных следствием фактов следует, что украинец является предпринимателем и должен был участвовать в выставке. Он приехал из Украины в Кельце вместе с двумя партнерами.

Инцидент произошел во вторник, 8 сентября. У одного из входов охрана обнаружила у иностранца пакет с семью боевыми патронами. Во время допроса мужчина подтвердил, что боеприпасы принадлежат ему; он объяснил, что не знал, что они были в рюкзаке, с которым он заходил на мероприятие.

Пограничная служба приняла решение о немедленной высылке мужчины, а прокуратура наложила на подозреваемого запрет на выезд из страны.

По этой причине мужчину поместили в охраняемый центр для иностранцев. Направив обвинительный акт в суд, следователи оставили эту меру пресечения в силе.

Если в ходе судебного заседания суд отменит запрет на выезд из страны, правоохранители – независимо от стадии рассмотрения дела – в сопровождении доставят подозреваемого к пограничному переходу, где передадут его украинским службам.

24 сентября утром 31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырёх мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав. В результате нападения погиб священник.

Судебные психиатры констатировали у него признаки психического заболевания в виде острых, многоформных психотических расстройств. Нынешнее состояние 31-летнего мужчины не позволяет ему участвовать в судебных процедурах, в частности в допросе.