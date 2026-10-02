ЄС виплатить Україні до кінця року до 34 млрд євро за умови реформ

Згідно з затвердженими ще у квітні-липні 2026 року планами фінансування, до кінця 2026 року Європейський Союз може виплатити Україні близько 34 млрд євро, якщо Київ виконає обіцяні реформи.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Єврокомісія до кінця 2026 року готова виплатити Києву 34 млрд євро, якщо Україна виконає список реформ, узгоджений ще у квітні-липні поточного року.

"Я думаю, що висновок номер один, який випливає із вчорашньої зустрічі, полягає в тому, що ми розглянули фінансування, яке вже передбачене з боку Європейського Союзу. Учора йшлося про суму в 37 мільярдів, сьогодні вона дещо зменшилася – до 34 мільярдів, з огляду на виплату, яку ми щойно здійснили (2,9 млрд за механізмом Ukraine Facility. – "ЄП")", – заявив Уйварі, відповідаючи на питання журналістів щодо зустрічі представників уряду України та Єврокомісії 1 жовтня.

"І ми дійшли висновку, що фінансування, яке вже передбачене, фактично покриє потреби України цьогоріч", – наголосив він.

Речник підкреслив, що "зараз основна увага зосереджена на своєчасному наданні решти доступного фінансування на 2026 рік, у тому числі в межах Ukraine Facility, відповідно до погоджених умов і зобов'язань щодо реформ".

"Щодо 2027 року ми домовилися оперативно просуватися з траншем у розмірі 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan – знову ж таки, звичайно, за умови виконання відповідних умов. Це відіграватиме суттєву роль у забезпеченні потреб України наступного року", – розповів речник.

Щодо планів закриття бюджетного дефіциту України у 2027 році, Балаж Уйварі підкреслив, що ЄС ніколи не брав на себе зобовʼязання зробити це самотужки.

"Ми запропонували значну програму підтримки – кредит у розмірі 90 мільярдів (євро). І в нас є наші партнери, і ми розраховуємо на наших партнерів, щоб збільшити цю суму з 90 до 135 мільярдів євро. Саме таким був початково визначений дефіцит фінансування на цей і наступний роки", – повідомив речник Єврокомісії.

Як повідомляла "Європейська правда", представники ЄС та України під час спільної зустрічі 1 жовтня дійшли до висновку, що наразі Україна не має потреби у додатковому міжнародному фінансуванні в 2026 році.

1 жовтня у спільній заяві ЄС та Україна заявили, що знайшли можливості для забезпечення фінансування українського бюджету та оборони у 2026 році.

2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility, частину коштів забезпечили за рахунок кредиту на підтримку на суму 90 млрд євро.

Нагадаємо, 29 вересня у Брюсселі єврокомісарка Марта Кос заявила, що ЄС виконує свою частину зобов’язань і дала зрозуміти, що очікує того ж і від Києва. Зокрема, вона закликала українську владу об'єднатись для "толоки реформ" в обмін на фінансування.