ЕС выплатит Украине до конца года до 34 млрд евро при условии реформ

Согласно планам финансирования, утвержденным еще в апреле-июле 2026 года, до конца 2026 года Европейский Союз может выплатить Украине около 34 млрд евро, если Киев выполнит обещанные реформы.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Еврокомиссия до конца 2026 года готова выплатить Киеву 34 млрд евро, если Украина выполнит список реформ, согласованный ещё в апреле-июле текущего года.

"Я думаю, что вывод номер один, который следует из вчерашней встречи, заключается в том, что мы рассмотрели финансирование, которое уже предусмотрено со стороны Европейского Союза. Вчера речь шла о сумме в 37 миллиардов, сегодня она несколько уменьшилась – до 34 миллиардов, с учетом выплаты, которую мы только что осуществили (2,9 млрд по механизму Ukraine Facility. – "ЕП")", – заявил Уйвари, отвечая на вопросы журналистов о встрече представителей правительства Украины и Еврокомиссии 1 октября.

"И мы пришли к выводу, что уже предусмотренное финансирование фактически покроет потребности Украины в этом году", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что "сейчас основное внимание сосредоточено на своевременном предоставлении остальной части доступного финансирования на 2026 год, в том числе в рамках Ukraine Facility, в соответствии с согласованными условиями и обязательствами по реформам".

"Что касается 2027 года, мы договорились оперативно продвигаться с траншем в размере 45 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan – опять же, конечно, при условии выполнения соответствующих условий. Это сыграет существенную роль в обеспечении потребностей Украины в следующем году", – рассказал пресс-секретарь.

Что касается планов по устранению бюджетного дефицита Украины в 2027 году, Балаж Уйвари подчеркнул, что ЕС никогда не брал на себя обязательства сделать это самостоятельно.

"Мы предложили значительную программу поддержки – кредит в размере 90 миллиардов (евро). И у нас есть наши партнеры, и мы рассчитываем на наших партнеров, чтобы увеличить эту сумму с 90 до 135 миллиардов евро. Именно таким был изначально определен дефицит финансирования на этот и следующий годы", – сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщала "Европейская правда", представители ЕС и Украины во время совместной встречи 1 октября пришли к выводу, что на данный момент Украина не нуждается в дополнительном международном финансировании в 2026 году.

1 октября в совместном заявлении ЕС и Украина заявили, что нашли возможности для обеспечения финансирования украинского бюджета и обороны в 2026 году.

2 октября Европейская комиссия выделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility, часть средств была обеспечена за счет кредита на поддержку в размере 90 млрд евро.

Напомним, 29 сентября в Брюсселе еврокомиссар Марта Кос заявила, что ЕС выполняет свою часть обязательств и дала понять, что ожидает того же и от Киева. В частности, она призвала украинские власти объединиться для "толоки реформ" в обмен на финансирование.