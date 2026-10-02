Украина попросила ЕС найти дополнительно 1,1 млрд евро для экспорта урожая

В начале этой недели Украина обратилась к ЕС в рамках встречи министров сельского хозяйства в Брюсселе с просьбой выделить не менее 1,1 млрд евро на компенсацию дополнительных логистических расходов, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции в условиях блокады Россией портов в Черном море.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам министра, на сегодняшний день пока нельзя говорить о каком-либо ответе, поскольку обращение было направлено только на этой неделе. "Коллегам нужно время для проработки", – сказал Высоцкий журналистам в пятницу.

Он уточнил, что оценка необходимой помощи произведена исходя из расчета 50 евро за тонну продукции, поэтому 1,1 млрд евро мог бы стимулировать до 20 млн тонн дополнительного экспорта.

"Будем просить у европейских партнеров обратную связь, тогда сможем говорить о потенциальном результате", – отметил министр.

Ранее Высоцкий заявил, что экспорт агропродукции из Украины в условиях продолжающейся блокады Россией черноморских портов по состоянию на конец сентября – начало октября составляет до 50% от возможного, поэтому без дополнительных мер это будет означать невозможность экспортировать в текущем маркетинговом году около 30 млн тонн сельскохозяйственной продукции стоимостью около $10 млрд.

Напомним, 2 октября Европейская комиссия выделила Украине очередной транш на сумму 2,9 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility.

В ЕС заявляют, что Украина больше не нуждается в дополнительных средствах в 2026 году.

1 октября в совместном заявлении ЕС и Украина заявили, что нашли возможности для обеспечения финансирования украинского бюджета и обороны в 2026 году.