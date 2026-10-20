Туск про український дрон у Литві: ми не дозволяємо використовувати свою територію

Польща не дозволяє операцій на своїй території або над нею без її згоди, заявив прем'єр-міністр Дональд Туск на тлі інциденту з падінням у Литві українського безпілотника, що залетів з польської території.

Про це Туск сказав перед засіданням уряду, повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Глава польського уряду запевнив, що Польща та Литва співпрацюватимуть у розслідуванні інциденту з українським безпілотником, який у неділю вибухнув на литовській території.

Туск обговорить цей інцидент під час зустрічі з президентом Литви Гітанасом Науседою у вівторок.

"Хочу підтвердити, що ми будемо дуже тісно співпрацювати з Литвою і, безперечно, з’ясуємо всі обставини цього інциденту з дроном, який вибухнув поблизу литовсько-латвійського кордону; за всіма даними, (він влетів. – PAP) з боку Польщі", – сказав прем’єр-міністр.

Туск додав, що розраховує в цій справі на "повну співпрацю з боку України, щоб дійсно точно з’ясувати, що сталося".

"Без емоцій, без будь-яких злих намірів, але я буду дуже наполегливим, вимагаючи повних пояснень", – наголосив він.

Польський прем’єр-міністр також повідомив, що незалежно від результатів цього розслідування хоче наголосити, що Польща не дозволяє проводити операції на своїй території чи над нею без чіткої згоди Варшави.

"І це не зміниться, незалежно від того, хто б проводив ці операції", – зазначив він.

У ніч з 17 на 18 жовтня Україна здійснила атаку з використанням дронів на цілі в Санкт-Петербурзі та його околицях.

В той самий час у Литві та Латвії було оголошено повітряну тривогу. Як повідомило міністерство оборони Литви, у північній частині країни було знайдено уламки дрона, який порушив повітряний простір країни. Стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено цивільний транспортний засіб. Постраждалих не зафіксовано. Безпілотник залетів до Литви з Польщі.

За словами прем’єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічюса, об’єкт був українського походження і містив вибухові речовини.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби. Він повідомив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що будуть проведені консультації щодо алгоритму дій у випадках, коли безпілотний літальний апарат потрапляє на литовську територію зі Шенгенської зони.