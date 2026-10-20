Туск об украинском дроне в Литве: мы не разрешаем использовать свою территорию

Польша не разрешает проводить операции на своей территории или над ней без её согласия, заявил премьер-министр Дональд Туск на фоне инцидента с падением в Литве украинского беспилотника, залетевшего с польской территории.

Об этом Туск заявил перед заседанием правительства, сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Глава польского правительства заверил, что Польша и Литва будут сотрудничать в расследовании инцидента с украинским беспилотником, который в воскресенье взорвался на литовской территории.

Туск обсудит этот инцидент во время встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой во вторник.

"Хочу подтвердить, что мы будем очень тесно сотрудничать с Литвой и, несомненно, выясним все обстоятельства этого инцидента с дроном, который взорвался вблизи литовско-латвийской границы; по всем данным, (он влетел. – PAP) со стороны Польши", – сказал премьер-министр.

Туск добавил, что рассчитывает в этом деле на "полное сотрудничество со стороны Украины, чтобы действительно точно выяснить, что произошло".

"Без эмоций, без каких-либо злых намерений, но я буду очень настойчив, требуя полных объяснений", – подчеркнул он.

Польский премьер-министр также сообщил, что независимо от результатов этого расследования хочет подчеркнуть, что Польша не разрешает проводить операции на своей территории или над ней без четкого согласия Варшавы.

"И это не изменится, независимо от того, кто бы ни проводил эти операции", – отметил он.

В ночь с 17 на 18 октября Украина совершила атаку с использованием дронов на цели в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

В то же время в Литве и Латвии была объявлена воздушная тревога. Как сообщило министерство обороны Литвы, в северной части страны были обнаружены обломки дрона, нарушившего воздушное пространство страны. Произошел взрыв, в результате которого было повреждено гражданское транспортное средство. Пострадавших не зафиксировано. Беспилотник залетел в Литву из Польши.

По словам премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса, объект был украинского происхождения и содержал взрывчатые вещества.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что будут проведены консультации по алгоритму действий в случаях, когда беспилотный летательный аппарат попадает на литовскую территорию из Шенгенской зоны.