Мадяр про приєднання Угорщини до єврозони: "Чим швидше, тим краще"

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що підтримує якнайшвидше приєднання до єврозони.

Про це він сказав під час виступу перед журналістами у Будапешті, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Мадяр не назвав конкретної дати переходу на євро з національного форинта, але зазначив, що "чим швидше, тим краще".

За його словами, це стане значним поштовхом для "цінової стабільності та передбачуваності".

Він зазначив, що країна-член Європейського Союзу має увійти до "зали очікування" ERM-2, а потім, "якщо ми всі проголосуємо за", – перейти на євро.

Мадяр зазначив, що приєднання до єврозони принесе користь усій економіці, знизивши вартість запозичень, зокрема на іпотечні кредити.

Нещодавно писали, що ще 1,5 трильйона форинтів (приблизно 4,12 млрд євро) фінансування від ЄС було розблоковано для Угорщини. Зокрема, йдеться про кошти на програму студентських обмінів Erasmus+.

Ці гроші були заблоковані Європейським Союзом через незгоду з політикою попереднього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Після приходу до влади, Мадяр провів переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо розблокування цих коштів.

Європейська комісія нібито висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень експрем’єра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.

Загалом Угорщина має отримати 16 млрд євро фондів, які були заморожені за часів Орбана.