Мадьяр о вступлении Венгрии в еврозону: "Чем скорее, тем лучше"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что поддерживает скорейшее присоединение страны к еврозоне.

Об этом он сказал во время выступления перед журналистами в Будапеште, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Мадьяр не назвал конкретной даты перехода на евро с национального форинта, но отметил, что "чем скорее, тем лучше".

По его словам, это станет значительным стимулом для "ценовой стабильности и предсказуемости".

Он отметил, что страна-член Европейского Союза должна войти в "зал ожидания" ERM-2, а затем, "если мы все проголосуем за", – перейти на евро.

Мадьяр отметил, что присоединение к еврозоне принесет пользу всей экономике, снизив стоимость заимствований, в частности по ипотечным кредитам.

Недавно сообщалось, что ещё 1,5 триллиона форинтов (примерно 4,12 млрд евро) финансирования от ЕС были разблокированы для Венгрии. В частности, речь идёт о средствах на программу студенческих обменов Erasmus+.

Эти деньги были заблокированы Европейским союзом из-за несогласия с политикой предыдущего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. После прихода к власти Мадьяр провёл переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно разблокирования этих средств.

Европейская комиссия якобы выдвинула Мадьяру 27 условий для разблокирования средств для Венгрии, среди которых – проверки по борьбе с коррупцией и отмена решений экс-премьера Орбана, которые считаются нарушающими правила ЕС.

В целом Венгрия должна получить 16 млрд евро средств, которые были заморожены во времена Орбана.