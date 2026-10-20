Литва та Польща створили групу для розслідування вибуху безпілотника

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що спільна група представників міністерств оборони Польщі та Литви розслідує причини вибуху безпілотника в Пасваліському районі.

Про це він сказав у вівторок, 20 жовтня, у коментарі LRT, передає "Європейська правда".

Науседа зазначив, що Міністерства оборони Литви та Польщі сформували спільну групу для розслідування цього інциденту.

"Щойно будуть оприлюднені офіційні висновки цього розслідування, ми зможемо обговорити, що саме сталося того дня", – сказав президент Литви.

У ніч з 17 на 18 жовтня Україна здійснила атаку з використанням дронів на цілі в Санкт-Петербурзі та його околицях.

В той самий час у Литві та Латвії було оголошено повітряну тривогу. Як повідомило міністерство оборони Литви, у північній частині країни було знайдено уламки дрона, який порушив повітряний простір країни. Стався вибух, внаслідок якого було пошкоджено цивільний транспортний засіб. Постраждалих не зафіксовано. Безпілотник залетів до Литви з Польщі.

За словами прем’єр-міністра Литви Міндаугаса Сінкявічюса, об’єкт був українського походження і містив вибухові речовини.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що інцидент із дроном у Литві, ймовірно, є наслідком російських заходів радіоелектронної боротьби. Він повідомив, що Україна висловлює жаль щодо інциденту.

А прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна не дозволяє операцій на своїй території або над нею без її згоди.