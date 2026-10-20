Литва и Польша создали группу по расследованию взрыва беспилотника

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что совместная группа представителей министерств обороны Польши и Литвы расследует причины взрыва беспилотника в Пасвальском районе.

Об этом он сообщил во вторник, 20 октября, в комментарии LRT, передает "Европейская правда".

Науседа отметил, что министерства обороны Литвы и Польши сформировали совместную группу для расследования этого инцидента.

"Как только будут обнародованы официальные выводы этого расследования, мы сможем обсудить, что именно произошло в тот день", – сказал президент Литвы.

В ночь с 17 на 18 октября Украина совершила атаку с использованием дронов на цели в Санкт-Петербурге и его окрестностях.

В то же время в Литве и Латвии была объявлена воздушная тревога. Как сообщило министерство обороны Литвы, в северной части страны были найдены обломки дрона, нарушившего воздушное пространство страны. Произошел взрыв, в результате которого было повреждено гражданское транспортное средство. Пострадавших не зафиксировано. Беспилотник залетел в Литву из Польши

По словам премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса, объект был украинского происхождения и

содержал взрывчатые веществаПресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не разрешает операции на своей территории или над ней без её согласия.