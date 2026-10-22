Проблемы с пунктуальностью немецких железных дорог продлятся минимум до 2029 года

Пассажиры железных дорог в Германии вряд ли увидят существенное улучшение пунктуальности поездов в ближайшие несколько лет.

Об этом заявил руководитель дочерней инфраструктурной компании DB InfraGo Филипп Нагль в интервью Die Zeit, сообщает "Европейская правда".

Несмотря на масштабные ремонтные работы на железнодорожной сети, поезда дальнего следования в Германии становятся все менее надежными. Нагль обозначил сроки улучшения ситуации.

"Положительный эффект будет ощутим, как только мы завершим самые важные ремонтные работы", – сказал он.

Одной из таких крупных реконструкций является модернизация линии Гамбург – Ганновер, запланированная на 2029 год.

"Тогда будут завершены основные маршруты. И тогда поезда снова станут более пунктуальными повсюду в Германии", – подчеркнул Нагль.

По словам Нагля, главной причиной того, что задержек поездов по-прежнему много, является устаревшее техническое оборудование. Стрелочные переводы, контактная сеть и диспетчерские пункты в настоящее время выходят из строя быстрее, чем их успевают ремонтировать.

"Число случаев задержек, связанных с неисправностями инфраструктурных объектов, в 2026 году выросло на 40%. Это связано с большим количеством объектов, требующих реконструкции, которые в этом году подверглись особым нагрузкам из-за очень холодной зимы и очень жаркого лета. Экстремальные температуры повреждают инфраструктуру и препятствуют быстрому проведению ремонтов", – пояснил Нагль.

В сентябре оператор Deutsche Bahn сообщил, что ему требуется больше времени для модернизации своей железнодорожной сети, чем планировалось.

Почти половина междугородних поездов Deutsche Bahn в сентябре прибывали с опозданием.

В 2024 году немецкий железнодорожный концерн выплатил рекордные 196,8 млн евро в качестве компенсации за опоздания и отмены поездов.