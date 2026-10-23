Бернем не радить британцям запасатися алкоголем під час підготовки запасів у разі кризи

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем закликав громадськість не надавати пріоритет алкоголю під час підготовки запасів води та продовольства на випадок національної кризи.

Його цитує Sky News, пише "Європейська правда".

Бернем відреагував на жарт міністерки житлово-комунального господарства Анджели Рейнер, яка у контексті рекомендацій уряду про запаси їжі та води сказала, що в її наборі буде пляшка вина совіньйон блан та туш для вій.

"Я не впевнений, що це першочергове у списку рекомендацій, які ми надаємо громадськості. У складних ситуаціях потрібно мати ясний розум", – відреагував прем’єр Британії на запитання, чи запасатиметься він вином на випадок надзвичайної ситуації.

Бернем також відповів на питання, що він сам матиме у своїх запасах.

"Тож так, кілька банок консервів, трохи води. Але я впевнений, що людям також дозволено випити келих-другий, щоб допомогти їм пережити складну ситуацію", – розповів він.

Як повідомлялося, у Великій Британії стартувала кампанія Be Ready, яка має на меті підготувати країну до наслідків кліматичної кризи, технологічної залежності та загроз з боку ворожих держав. У нових урядових рекомендаціях кожному британцеві рекомендується мати запаси до дев’яти літрів води у пляшках та продуктів харчування на три дні.

У четвер міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що його країна повинна готуватися до загрози "державного тероризму" з боку ворожих держав, спрямованого проти цивільної інфраструктури.