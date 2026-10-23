Бернем не советует британцам запасаться алкоголем при подготовке запасов на случай кризиса

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал общественность не отдавать приоритет алкоголю при подготовке запасов воды и продовольствия на случай национального кризиса.

Его цитирует Sky News, пишет "Европейская правда".

Бернем отреагировал на шутку министра жилищно-коммунального хозяйства Анджелы Рейнер, которая в контексте рекомендаций правительства о запасах еды и воды сказала, что в её наборе будет бутылка вина совиньон блан и тушь для ресниц.

"Я не уверен, что это первоочередное в списке рекомендаций, которые мы даем общественности. В сложных ситуациях нужно сохранять ясность ума", – ответил премьер Великобритании на вопрос, будет ли он запасаться вином на случай чрезвычайной ситуации.

Бернем также ответил на вопрос о том, что он сам будет иметь в своих запасах.

"Да, несколько банок консервов, немного воды. Но я уверен, что людям также позволено выпить бокал-другой, чтобы помочь им пережить сложную ситуацию", – рассказал он.

Как сообщалось, в Великобритании стартовала кампания Be Ready, цель которой – подготовить страну к последствиям климатического кризиса, технологической зависимости и угроз со стороны враждебных государств. В новых правительственных рекомендациях каждому британцу рекомендуется иметь запасы до девяти литров бутилированной воды и продуктов питания на три дня.

В четверг министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что его страна должна готовиться к угрозе "государственного терроризма" со стороны враждебных государств, направленного против гражданской инфраструктуры.