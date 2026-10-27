У Британії двох чоловіків звинуватили у злочинах проти нацбезпеки через інцидент біля авіабази

У Великій Британії двом чоловікам висунули звинувачення у злочинах проти національної безпеки у зв’язку з інцидентом, що стався минулого місяця поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир.

Про це пише Sky News із посиланням на заяву головного прокурора Королівської прокуратури Френка Фергюсона, передає "Європейська правда".

У вівторок, 27 жовтня, 24-річному Мохмеду Абдулкаріму та 24-річному Нуману Есгіру висунули звинувачення відповідно до Закону про національну безпеку 2023 року.

"Королівська прокурорська служба вирішила притягнути до відповідальності двох осіб за порушення Закону про національну безпеку за результатами розслідування, проведеного поліцією з боротьби з тероризмом, щодо гучного інциденту, пов’язаного з авіабазою RAF Fairford. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашими партнерами у ході цього складного розслідування", – заявив Фергюсон.

Перше судове засідання відбудеться у Вестмінстерському магістратському суді 27 жовтня.

Нагадаємо, 20 жовтня британська поліція повідомила про арешт підозрюваних у справі щодо нападу на авіабазу Королівських ВПС "Фейрфорд". Одного з підозрюваних затримали 27 вересня, коли відбувся ймовірний замах на базу. Другого підозрюваного затримали 1 жовтня.

Прем’єр Британії Енді Бернем заявив 12 жовтня, що ймовірну змову з метою нападу на авіабазу Королівських ВПС "Фейрфорд", найімовірніше, координували з Ірану, а керівництво нею майже напевно здійснював Корпус вартових Ісламської революції.

Подробиці ймовірної змови залишаються маловідомими. П’ятьох затриманих чоловіків згодом відпустили під заставу поліції без висунення обвинувачень, але "за суворих умов". Також звільнили ще двох затриманих, зокрема громадянина Великої Британії та Ірану.

Слідчі повідомили, що у фургонах, вилучених на місці інциденту, знайшли бензин, але не виявили придатних до використання вибухових пристроїв.