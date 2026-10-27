В Британии двух мужчин обвинили в преступлениях против нацбезопасности в связи с инцидентом возле авиабазы

В Великобритании двум мужчинам предъявили обвинения в преступлениях против национальной безопасности в связи с инцидентом, произошедшим в прошлом месяце вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление главного прокурора Королевской прокуратуры Фрэнка Фергюсона, передает "Европейская правда".

Во вторник, 27 октября, 24-летнему Мохмеду Абдулкариму и 24-летнему Нуману Эсгиру были предъявлены обвинения в соответствии с Законом о национальной безопасности 2023 года.

"Королевская прокурорская служба решила привлечь к ответственности двух человек за нарушение Закона о национальной безопасности по результатам расследования, проведенного полицией по борьбе с терроризмом, в связи с громким инцидентом, связанным с авиабазой RAF Fairford. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими партнерами в ходе этого сложного расследования", – заявил Фергюсон.

Первое судебное заседание состоится в Вестминстерском магистратском суде 27 октября.

Напомним, 20 октября британская полиция сообщила об аресте подозреваемых по делу о нападении на авиабазу Королевских ВВС "Фэйрфорд". Одного из подозреваемых задержали 27 сентября, когда, предположительно, было совершено покушение на базу. Второго подозреваемого задержали 1 октября.

Стоит отметить, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил 12 октября, что предполагаемый заговор с целью нападения на авиабазу Королевских ВВС "Фэйрфорд", скорее всего, координировался из Ирана, а руководство им почти наверняка осуществлял Корпус стражей Исламской революции.

Подробности предполагаемого заговора остаются малоизвестными. Пятерых задержанных мужчин впоследствии отпустили под залог полиции без предъявления обвинений, но "на строгих условиях". Также освободили ещё двух задержанных, в том числе гражданина Великобритании и Ирана.

Следователи сообщили, что в фургонах, изъятых на месте инцидента, нашли бензин, но не обнаружили пригодных к использованию взрывных устройств.