Фермери у Молдові протестуватимуть проти зняття обмежень з імпорту агропродукції з України

Фермери з кількох районів Молдови готуються вийти на протести 29 і 30 жовтня, якщо парламент країни цього тижня не продовжить дію механізму ліцензування імпорту зернових та олійних культур з України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

Асоціація "Сила фермерів" повідомила у вівторок, 27 жовтня, що в деяких районах країни аграрії вже визначили місця та час проведення акцій, зокрема із залученням сільськогосподарської техніки.

Невдоволення фермерів пов’язане з відсутністю рішення парламенту щодо продовження механізму ліцензування імпорту зерна з України. Аграрії побоюються, що навіть тимчасове скасування обмежень призведе до зростання імпорту дешевшої української продукції та зниження цін на внутрішньому ринку.

"Будь-який законодавчий вакуум, навіть на кілька днів, може завдати серйозної шкоди виробникам зернових та олійних культур у Молдові через наплив дешевої продукції з України", – повідомили в асоціації фермерів.

Там стверджують, що українські аграрії продовжують продавати продукцію нижче собівартості через блокування основного експортного маршруту через Чорне море. Як зазначається, в цих умовах молдовські фермери вимагають зберегти ліцензування, щоб не допустити аналогічного падіння цін у країні.

22 жовтня три асоціації аграріїв Молдови попередили, що вийдуть на протести, якщо влада до 30 жовтня не вживе заходів підтримки галузі. Серед вимог – продовження ліцензування імпорту зернових та олійних культур з України, повернення акцизу на дизельне паливо та надання прямих виплат.

26 серпня уряд Молдови підтримав запровадження ліцензування імпорту зернових та олійних культур до 31 жовтня 2026 року як тимчасовий захід захисту місцевих сільгоспвиробників. При цьому чинний механізм не передбачає можливості продовження терміну. Фермери критикують це рішення та вимагають продовжити обмеження.

Раніше Молдова запропонувала свою допомогу для експорту українського зерна, надавши знижку на залізничний транзит вантажів. На це молдовська асоціація аграріїв "Сила фермерів" пригрозила масштабними протестами через побоювання перевантаженості залізниці.

Нагадаємо, експорт товарів з України ускладнений через російські атаки на судна у Чорному морі. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляв, що Анкара надіслала Росії та Україні пропозиції щодо деескалації ситуації та для відновлення "зернової угоди", дія якої припинилася у 2023 році через вихід із неї Росії.

На цьому тлі Україна розглядає можливості експортування сільськогосподарської продукції через порти країн Балтії.