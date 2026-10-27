Фермеры Молдовы будут протестовать против снятия ограничений на импорт агропродукции из Украины

Фермеры из нескольких районов Молдовы готовятся выйти на протесты 29 и 30 октября, если парламент страны на этой неделе не продлит действие механизма лицензирования импорта зерновых и масличных культур из Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker.

Ассоциация "Сила фермеров" сообщила во вторник, 27 октября, что в некоторых районах страны аграрии уже определили места и время проведения акций, в том числе с привлечением сельскохозяйственной техники.

Недовольство фермеров связано с отсутствием решения парламента о продлении механизма лицензирования импорта зерна из Украины. Аграрии опасаются, что даже временная отмена ограничений приведет к росту импорта более дешевой украинской продукции и снижению цен на внутреннем рынке.

"Любой законодательный вакуум, даже на несколько дней, может нанести серьезный ущерб производителям зерновых и масличных культур в Молдове из-за наплыва дешевой продукции из Украины", – сообщили в ассоциации фермеров.

Там утверждают, что украинские аграрии продолжают продавать продукцию ниже себестоимости из-за блокировки основного экспортного маршрута через Чёрное море. Как отмечается, в этих условиях фермеры Молдовы требуют сохранить лицензирование, чтобы не допустить аналогичного падения цен в стране.

22 октября три ассоциации аграриев Молдовы предупредили, что выйдут на протесты, если власти до 30 октября не примут меры по поддержке отрасли. Среди требований – продление лицензирования импорта зерновых и масличных культур из Украины, возвращение акциза на дизельное топливо и предоставление прямых выплат.

26 августа правительство Молдовы поддержало введение лицензирования импорта зерновых и масличных культур до 31 октября 2026 года в качестве временной меры защиты местных сельхозпроизводителей. При этом действующий механизм не предусматривает возможности продления срока. Фермеры критикуют это решение и требуют продлить ограничения.

Ранее Молдова предложила свою помощь в экспорте украинского зерна, предоставив скидку на железнодорожный транзит грузов. На это ассоциация аграриев "Сила фермеров" пригрозила масштабными протестами из-за опасений перегруженности железной дороги.

Напомним, экспорт товаров из Украины затруднен из-за российских атак на суда в Чёрном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара направила России и Украине предложения по деэскалации ситуации и возобновлению "зернового соглашения", действие которого прекратилось в 2023 году из-за выхода из него России.

На этом фоне Украина рассматривает возможности экспорта сельскохозяйственной продукции через порты стран Балтии.