В аэропорту Нидерландов нашли два взрывных устройства времен Второй мировой

В аэропорту нидерландского города Эйндховен обнаружили два взрывных устройства, которые, вероятно, остались со времён Второй мировой войны.

Об этом пишет NOS со ссылкой на слова представителя Королевской нидерландской военной полиции, передает "Европейская правда".

Боеприпасы обнаружили во время подготовительных работ к масштабной реконструкции аэропорта. Начало работ запланировано на начало следующего года.

По словам представителя, среди обнаруженных предметов есть минометный снаряд, тогда как второй предмет пока не удалось идентифицировать.

Обезвреживанием взрывоопасных предметов займется специализированное подразделение Министерства обороны Нидерландов.

На данный момент обнаружение боеприпасов не вызвало перебоев в работе аэропорта.

Накануне сообщалось, что в Доломитовых Альпах в результате стремительного таяния ледников обнаружили значительное количество неразорвавшихся боеприпасов времён Первой мировой войны.

Недавно в польском Щецине проводили операцию по обезвреживанию и изъятию неразорвавшейся авиабомбы времён Второй мировой войны.

В начале сентября в Польше фермер во время работы на поле обнаружил более 700 опасных предметов времён Второй мировой войны.