Молдова продовжила ліцензування імпорту зерна, зокрема з України

Парламент Молдови на засіданні у четвер затвердив продовження дії тимчасового механізму ліцензування імпорту зернових та олійних культур, зокрема з України, до кінця року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Молдова запровадила ліцензування імпорту зернових та олійних культур для захисту місцевих сільськогосподарських виробників від масового імпорту з сусідніх країн.

На засіданні 29 жовтня депутати продовжили дію механізму, який мав завершитися наприкінці місяця. Крім того, парламент надав уряду право в майбутньому самостійно продовжувати дію ліцензування. Уряд зможе самостійно зробити це ще один раз, але не більше ніж на 12 місяців. Для цього знадобиться пропозиція Міністерства сільського господарства та харчової промисловості.

Згідно з документом, ліцензії на імпорт видаватимуться безкоштовно. Отримати їх зможуть фізичні та юридичні особи, які займаються тваринництвом, виробництвом олій та жирів, переробкою зерна або виготовленням кормів для сільськогосподарських тварин.

Заявки розглядатиме комісія, до складу якої увійдуть представники Міністерства сільського господарства та харчової промисловості, Міністерства економічного розвитку та цифровізації, Національного агентства з безпеки харчових продуктів (ANSA) та профільних асоціацій.

Рішення парламенту Молдови було ухвалене після того, як фермери з кількох районів країни заявили про плани провести протести 29 і 30 жовтня, якщо законодавці не продовжать дію механізму ліцензування імпорту зернових та олійних культур.

Раніше Молдова запропонувала свою допомогу для експорту українського зерна, надавши знижку на залізничний транзит вантажів. На це молдовська асоціація аграріїв "Сила фермерів" пригрозила масштабними протестами через побоювання перевантаженості залізниці.

Нагадаємо, експорт товарів з України ускладнений через російські атаки на судна у Чорному морі. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляв, що Анкара надіслала Росії та Україні пропозиції щодо деескалації ситуації та для відновлення "зернової угоди", дія якої припинилася у 2023 році через вихід із неї Росії.