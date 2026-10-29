Молдова продлила лицензирование импорта зерна, в частности из Украины

Парламент Молдовы на заседании в четверг утвердил продление действия временного механизма лицензирования импорта зерновых и масличных культур, в частности из Украины, до конца года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Молдова ввела лицензирование импорта зерновых и масличных культур для защиты местных сельскохозяйственных производителей от массового импорта из соседних стран.

На заседании 29 октября депутаты продлили действие механизма, который должен был завершиться в конце месяца. Кроме того, парламент предоставил правительству право в будущем самостоятельно продлевать действие лицензирования. Правительство сможет самостоятельно сделать это еще один раз, но не более чем на 12 месяцев. Для этого потребуется предложение Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Согласно документу, лицензии на импорт будут выдаваться бесплатно. Получить их смогут физические и юридические лица, занимающиеся животноводством, производством масел и жиров, переработкой зерна или изготовлением кормов для сельскохозяйственных животных.

Заявки будет рассматривать комиссия, в состав которой войдут представители Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерства экономического развития и цифровизации, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) и профильных ассоциаций.

Решение парламента Молдовы было принято после того, как фермеры из нескольких районов страны заявили о планах провести протесты 29 и 30 октября, если законодатели не продлят действие механизма лицензирования импорта зерновых и масличных культур.

Ранее Молдова предложила свою помощь в экспорте украинского зерна, предоставив скидку на железнодорожный транзит грузов. На это молдавская ассоциация аграриев "Сила фермеров" пригрозила масштабными протестами из-за опасений перегруженности железной дороги.

Напомним, экспорт товаров из Украины затруднен из-за российских атак на суда в Черном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара направила России и Украине предложения по деэскалации ситуации и возобновлению "зернового соглашения", действие которого прекратилось в 2023 году из-за выхода из него России.