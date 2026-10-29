Молдова продлила лицензирование импорта зерна, в частности из Украины
Парламент Молдовы на заседании в четверг утвердил продление действия временного механизма лицензирования импорта зерновых и масличных культур, в частности из Украины, до конца года.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
Молдова ввела лицензирование импорта зерновых и масличных культур для защиты местных сельскохозяйственных производителей от массового импорта из соседних стран.
На заседании 29 октября депутаты продлили действие механизма, который должен был завершиться в конце месяца. Кроме того, парламент предоставил правительству право в будущем самостоятельно продлевать действие лицензирования. Правительство сможет самостоятельно сделать это еще один раз, но не более чем на 12 месяцев. Для этого потребуется предложение Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Согласно документу, лицензии на импорт будут выдаваться бесплатно. Получить их смогут физические и юридические лица, занимающиеся животноводством, производством масел и жиров, переработкой зерна или изготовлением кормов для сельскохозяйственных животных.
Заявки будет рассматривать комиссия, в состав которой войдут представители Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, Министерства экономического развития и цифровизации, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) и профильных ассоциаций.
Решение парламента Молдовы было принято после того, как фермеры из нескольких районов страны заявили о планах провести протесты 29 и 30 октября, если законодатели не продлят действие механизма лицензирования импорта зерновых и масличных культур.
Ранее Молдова предложила свою помощь в экспорте украинского зерна, предоставив скидку на железнодорожный транзит грузов. На это молдавская ассоциация аграриев "Сила фермеров" пригрозила масштабными протестами из-за опасений перегруженности железной дороги.
Напомним, экспорт товаров из Украины затруднен из-за российских атак на суда в Черном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара направила России и Украине предложения по деэскалации ситуации и возобновлению "зернового соглашения", действие которого прекратилось в 2023 году из-за выхода из него России.