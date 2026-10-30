В Литве продлили запрет на выделение бюджетных дотаций ультраправой партии

Центральная избирательная комиссия Литвы приняла решение продлить приостановку выделения дотаций из государственного бюджета ультраправой партии "Заря Немана" из-за нарушения ею избирательного законодательства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Согласно решению ЦИК, 243 тысячи евро, предусмотренные для партии "Заря Немана" из госбюджета на второе полугодие 2026 года, останутся нераспределенными.

За такое решение проголосовали 9 членов комиссии, 1 высказался "против".

Решение не выделять бюджетные ассигнования ультраправой партии было принято с учетом ранее выявленных грубых нарушений Избирательного кодекса и Закона о политических организациях, связанных с незаконным финансированием кампаний во время выборов в Сейм и президентских выборов 2024 года.

Член ЦИК Йолита Баушите заявила, что эти нарушения носили систематический характер. Она подчеркнула, что государственное финансирование обязывает партии соблюдать законы.

"Это – средства налогоплательщиков, и их выделение неразрывно связано с обязанностью партий соблюдать законы, обеспечивать прозрачность финансирования и надлежащий учет средств", – отметила она во время заседания.

По мнению Баушите, отказ в выделении дотаций на один год соразмерен характеру и масштабу выявленных нарушений.

Это уже второе полугодие подряд, когда "Заря Немана" не получает дотации из государственного бюджета. Финансирование партии за первое полугодие 2026 года также не было выделено из-за ранее выявленных грубых нарушений Закона о политических организациях, связанных с арендой автомобилей, которая финансировалась за счет государственного бюджета.

В прошлом месяце правоохранительные органы Литвы провели обыски в домах некоторых членов правления ультраправой партии "Заря Немана".

Напомним, ранее ультраправая "Заря Немана" входила в правящую коалицию в Литве. В начале июня Социал-демократическая партия заявила о решении прекратить сотрудничество с ультраправой "Зарей Немана" и начать переговоры с Союзом демократов "Во имя Литвы".

В июле Сейм Литвы утвердил обновлённое правительство во главе с Миндаугасом Синкявичюсом.