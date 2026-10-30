Британія схвалила проєкт будівництва підводних електрокабелів

Уряд Великої Британії у п’ятницю дав зелене світло масштабному проєкту з розробки підводної електромережі Sea Link між графствами Саффолк і Кент, здатну передавати 2 ГВт електроенергії.

Про це йдеться у заяві британського уряду, передає "Європейська правда".

Проєкт Sea Link передбачає масштабну модернізацію електромережі, здатну передавати достатньо електроенергії для живлення близько 2 мільйонів будинків.

Міністерство енергетичної безпеки та нульових викидів Британії заявило, що проєкт допоможе зміцнити енергетичну безпеку країни, зробивши енергомережу більш стійкою та зменшивши витрати.

"Завдяки модернізації енергомережі Великої Британії ми доставляємо енергію місцевого виробництва туди, де вона потрібна, забезпечуємо стійкість мережі на майбутнє та назавжди знижуємо рахунки за електроенергію", – заявив міністр енергетики Майкл Шенкс.

Будівництвом підводних електрокабелів довжиною 138 км займатиметься компанія National Grid.

Очікується, що будівництво розпочнеться на початку 2027 року, а завершення проєкту відбудеться до 2030-х років, за умови детального планування та укладення угод.

Як повідомлялося, ЄС планує підтримати будівництво нового підводного інтернет-кабелю, що з’єднає Гренландію з материковою Європою.

Цього тижня Туреччина опублікувала повідомлення щодо досліджень морського дна для проведення газопроводу на окуповану територію Північного Кіпру, всупереч критиці з боку ЄС та Республіки Кіпр.

Нагадаємо, Греція спільно з Францією розглядають варіант "незначного перепланування" маршруту електрокабелю Great Sea Interconnector до Кіпру так, щоб він не проходив через території, які Туреччина вважає своїм континентальним шельфом.