Великобритания одобрила проект строительства подводных электрокабелей

Правительство Великобритании в пятницу дало зеленый свет масштабному проекту по созданию подводной электросети Sea Link между графствами Саффолк и Кент, способной передавать 2 ГВт электроэнергии.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает "Европейская правда".

Проект Sea Link предусматривает масштабную модернизацию электросети, способной передавать достаточно электроэнергии для снабжения около 2 миллионов домов.

Министерство энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании заявило, что проект поможет укрепить энергетическую безопасность страны, сделав энергосеть более устойчивой и сократив расходы.

"Благодаря модернизации энергосети Великобритании мы доставляем энергию местного производства туда, где она нужна, обеспечиваем устойчивость сети на будущее и навсегда снижаем счета за электроэнергию", – заявил министр энергетики Майкл Шенкс.

Строительством подводных электрокабелей длиной 138 км займется компания National Grid.

Ожидается, что строительство начнется в начале 2027 года, а завершение проекта состоится к 2030-м годам при условии детального планирования и заключения соглашений.

Как сообщалось, ЕС планирует поддержать строительство нового подводного интернет-кабеля, который соединит Гренландию с материковой Европой.

На этой неделе Турция опубликовала сообщение об исследованиях морского дна для прокладки газопровода на оккупированную территорию Северного Кипра, вопреки критике со стороны ЕС и Республики Кипр.

Напомним, Греция совместно с Францией рассматривают вариант "незначительной перепланировки" маршрута электрокабеля Great Sea Interconnector на Кипр таким образом, чтобы он не проходил через территории, которые Турция считает своим континентальным шельфом.